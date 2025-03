El papá del fotógrafo herido en la represión confirmó que denunciará a la Policía por el ataque

"Ahora le iban a hacer un estudio no quirúrgico, que se hace en la sala donde está, para medir la presión del otro lado del cerebro. Un mecanismo de diagnóstico, no es curativo. Quieren saber cómo está de ese lado porque no saben y tienen que medirlo", explicó el hombre al mediodía del jueves en diálogo con Diana Deglauy y Antonio Fernández Llorente , en La Mañana en C5N .

"Con lo de ayer le salvaron la vida. Ahora viene el tema de la recuperación posible", sintetizó.

En cuanto a su estado de ánimo, el padre del joven agredido reveló: "Sigo enojado, no quiero hablar desde la bronca porque no es buena consejera. Pero a veces es sincera".

Habló Fabián, el padre de Pablo Grillo, con C5N



El fotógrafo agredido está sedado y con respirador.



El fotógrafo agredido está sedado y con respirador.

Emocionado al hablar de su hijo, destacó que "ser militante está bien, es lo más sano del mundo, es preocuparse por el otro". "A los que no les interesa lo humano, que ven al otro como una cosa para ser usado, son los que critican a la militancia. Estoy rodeado de afectos de compañeros y por eso estoy tranquilo", expresó.

Grillo apuntó contra los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre su hijo. "Si bien es orgullosamente militante, lo que dijo esta mujer fue mentira: que fue candidato en Lanús, que era de La Cámpora, empleado de la municipalidad, todo mentira. Trabaja en el Hospital Evita de Lanús, es fotoperiodista, hizo curso de periodista en ARGRA, hace cosas de fotoperiodismo por su cuenta, es muy viajero, va a sacar fotos a México, trabajó en una productora de cine norteamericana en México, va y viene, hace su vida, ama lo que hace, es su pasión", enumeró.

"Hace rato que las garantías constitucionales están suspendidas con este gobierno. Viene en caída estrepitosa, es una crónica de una muerte anunciada. Estamos volviendo a lo peor. Lo peor es el hecho de que hayan llegado con mecanismos institucionales, democráticos", lamentó.

C5N en vivo desde el Hospital Ramos Mejía



@CardosoClaudio9: "La preocupación va en aumento, teniendo en cuenta el grave estado en el que se encuentra Pablo Grillo".



@CardosoClaudio9: "La preocupación va en aumento, teniendo en cuenta el grave estado en el que se encuentra Pablo Grillo".

Consultado sobre la posibilidad de acudir a la Justicia, confirmó que "sí, vamos a denunciar". "Vinieron mis compañeros del gremio, pertenezco a la Asociación del Personal Superior de las Empresas de Energía (APSEE), pusimos a los abogados para eso, también habló conmigo Claudia Cesaroni para poder iniciar acciones legales", contó.

Por último, manifestó que "ni del gobierno nacional ni de la Ciudad se contactaron conmigo". "Sinceramente, de esa gente no espero nada. Se comunicaron conmigo (el ministro de Salud bonaerense) Nicolás Kreplak, (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof, gente de La Cámpora. No sé cómo habría reaccionado a un llamado de Nación. Anoche seguramente lo habría mandado a la mierda. Hoy quizá también pero de otra forma. Solo se les puede decir que se vayan, se tienen que ir para hacerle un bien a la humanidad, aunque evidentemente no les interesa la humanidad. No solo por lo de Pablo, por todo", cerró.