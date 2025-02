Apareció el reconocido abogado que se había perdido en Mendoza: "Dormía abajo de las piedras"

"Estoy realmente muy agradecido. Ellos me pusieron de vuelta en un lugar más conocido para mí. Venía de lo desconocido a la civilización", recordó el hombre que había desaparecido en una montaña cuando se encontraba junto a un amigo llamado Samuel Solanilla.

En tanto, señaló que cuando iba a bajar del cerro El Plata, advirtió que ya no veía a Solanilla y que se encontraba desorientado: "Sigo bajando con la sensación de que en un momento voy a encontrarlo o ver algo. Retomo en diagonal para el lado de las tres faldas que se suelen ver para ir al Camino del Plata, pero a las tres horas me di cuenta de que ya no sabía ni dónde estaba, ni a dónde iba".

Fernando Reto Reynal Fernando Reto Reynal apareció tras casi una semana de búsqueda.

En tal sentido, Reto Reynal contó cómo sobrevivió mientras permanecía desaparecido. "Me fui guardando la comida, me quedaba un sandwich y palitos de copetín, porque no sabía cuánto faltaba. Empecé a comer lo justo y lo necesario. Tomar agua, por suerte, no fue en ningún momento un problema porque bordeaba un arroyo. Dormía abajo de las piedras. A veces había alguna pisada que no quisiera saber de qué era", expresó.

También, el abogado de 44 años reconoció su hartazgo mientras transcurrían los días. "Ya estaba un poco, no desesperanzado, pero sí decía basta, porque ya había lugares que tenía que subir, que en mi vida hubiera estado subiendo ahí. Tenía que subir una montaña para después bajarla. Estaba muy cansado", admitió.

"Como no sabía ni dónde estaba, ni cuánto me faltaba, la idea siempre fue tomarlo como un trabajo de todos los días, levantarse temprano y hasta la tarde caminar y caminar. Si había que subir una montaña, la subía, si tenía que evitar el río o pasarlo lo hacía. Siempre pensé en seguir hacia adelante y mantenía la esperanza de que en algún momento iba a encontrar el camino", agregó en esta línea.

La desaparición del abogado en Mendoza

Fernando Reto Reynal era buscado intensamente luego de que se perdiera en una montaña ubicada en la provincia de Mendoza a la cual había acudido con un amigo.

Reto Reynal había comenzado a pasear junto a un amigo identificado como Samuel Solanilla en el cerro El Plata, cuando se separaron en el ascenso. Luego, cuando el resto de los turistas subió, advirtieron que el abogado no se encontraba en el lugar.

A pesar de que se alertaron, Solanilla contó que lo halló en una zona conocida como Upa, lo saludó y después regresó al campamento. Finalmente avisaron a las autoridades que el abogado, que tiene 44 años, no regresó.

El abogado reside desde hace seis años en Mendoza debido a que se había puesto en pareja con una mujer oriunda de esa provincia. A pesar de que después se separó, continuó su vida allí.