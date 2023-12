Año Nuevo: alerta meteorológica por tormentas en 73 localidades argentinas

Aunque las tormentas más importantes se concentrarían en horas de la tarde, no se descarta que en muchas localidades se extiendan durante parte de la noche y la madrugada, durante los festejos de Año Nuevo.

El SMN recomendó a los habitantes de las zonas bajo alerta que no saquen la basura, retiren los objetos que impidan que el agua escurra, eviten las actividades al aire libre, no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, y no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Alerta por tormenta 31-12-23 El centro del país recibirá el Año Nuevo con tormentas. SMN

Año Nuevo: cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormentas