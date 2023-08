Alertas por tormentas en La Plata y el AMBA: a qué hora llegan las lluvias

Desde el organismo precisaron que "entre la noche del lunes y la madrugada del martes, se esperan lluvias y tormentas, algunas fuertes con precipitaciones intensas y focalizadas, ráfagas de viento y la probable caída de granizo".

Además, el área especializada indicó que "se esperan algunas ráfagas de viento de 60 a 70 km/h", mientras que "las condiciones mejorarán rápidamente en la mañana del martes, con descenso de temperatura y humedad".

Frente a este pronóstico, se delinearon acciones preventivas en la vía pública y se estableció un trabajo coordinado entre las distintas áreas locales para evitar inconvenientes.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FClimaMLP%2Fstatus%2F1693626063539105911&partner=&hide_thread=false Informe especial por NAR AMARILLO POR TORMENTAS, ALGUNAS FUERTES.

Entrá ahora a https://t.co/VOxmgwBgbY, buscá tu barrio y mirá lo que tenés que hacer ante una tormenta o lluvia como la de hoy... y siempre informate por los canales oficiales de la Muni. #GestiónDelRiesgo pic.twitter.com/mUXYVlDMk2 — Clima La Plata (@ClimaMLP) August 21, 2023

Dentro de esas previsiones, se intensificará el trabajo de los camiones desobstructores en los barrios y se llevará adelante el relevamiento de objetos externos a las viviendas que puedan volarse y de ramas con riesgo de caída.

En forma conjunta, se mantienen activos los dispositivos del Sistema Hidrometeorológico, permitiendo obtener en tiempo real los datos sobre el comportamiento de los arroyos, la cantidad de precipitaciones caídas y el estado de las bocas de tormenta.

Recomiendan a la ciudadanía evitar circular por la vía pública en la noche del lunes

Desde el municipio recomendaron a la ciudadanía evitar circular por la vía pública, permanecer en un lugar seguro durante el mencionado período y en caso de tener que trasladarse en un vehículo, hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas.

Para situaciones de emergencia, la municipalidad recordó que los vecinos pueden comunicarse al 911 y al 103 de Protección Civil, mientras que para realizar solicitudes está en funcionamiento el 147 y ante emergencias médicas en la vía pública el 107 del SAME La Plata.

Finalmente, vale recordar que los vecinos tienen a su disposición la app ‘Clima MLP’, con la cual pueden conocer el pronóstico en tiempo real y las particularidades de cada uno de los barrios, y estar al tanto de las alertas meteorológicas emitidas por la comuna.

El drama de las familias que perdieron todo en la inundación en La Plata

DILUVIO en AMBA: las FAMILIAS que PERDIERON TODO en PRIMERA PERSONA

La semana pasada, diez años más tarde de la tragedia del 2 de abril de 2013, las inundaciones volvieron a azotar a La Plata. Ramón, un vecino de la zona contó en primera persona cómo vivió las fuertes tormentas del jueves por la tarde.

"Perdí todo, saqué a los chicos pero no me dio tiempo a nada porque el agua subió muy rápido. Nos despertamos y el agua estaba por la calle, ahora me cuesta entrar a la casa porque me movió la puerta", narró el hombre en exclusiva a C5N.

La casa se vio visiblemente afectada: a pesar de que el nivel del agua se redujo, todavía quedan resabios de la batalla, como bolsas y barricadas en los pies de las puertas para evitar su avance como así también ladrillos debajo de los muebles y electrodomésticos para resguardarlos.

"Esto es un desastre, cada vez que llueve estamos con el corazón en la boca", criticó Ramón, a la vez que rememoró lo ocurrido en 2013: "Vi chiquitos morir ahogados, el nene de enfrente casi se muere ahogado".