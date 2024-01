Alerta meteorológica por vientos y tormentas en Buenos Aires y más de 100 localidades de Argentina

La fuente oficial recomienda, en caso de alerta por viento, evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado y tener una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por tormentas, sugieren no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Debido a la cantidad de tragedias durante los últimos días recomiendan no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Localidades afectadas por alerta amarilla por tormentas

Mendoza: Zona baja de Malargüe

Mendoza: Zona baja de Malargüe

Neuquén: Confluencia - Este de Añelo - Este de Pehuenches - Picún Leufú

Río Negro: meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo

Chubut: Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson - Costa de Biedma - Costa de Florentino Ameghino - Costa de Rawson

Río Gallegos: completa

: completa Tierra del Fuego: completa

Localidades afectadas por alerta amarilla por vientos