Alerta meteorológica por viento y tormenta para Buenos Aires y más de 100 localidades de Argentina

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Mientras que en las regiones bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Las principales recomendaciones del SMN son no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas