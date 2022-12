Alerta meteorológica por tormentas en 70 localidades argentinas

Se pronostican tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

El SMN recomendó para estas áreas no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Localidades bajo alerta amarilla por tormentas

Jujuy: Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya, Yavi, Cordillera de Susques, Doctor Manuel Belgrano, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande.

Salta: Cachi, La Poma, Puna de Los Andes, Molinos, Cafayate, La Caldera, Rosario de Lerma, Valles de San Carlos, Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, General José de San Martín, Iruya, Orán y Santa Victoria.

Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo, zona montañosa de Andalgalá, zona montañosa de Santa María y zona montañosa de Tafí del Valle.

Santiago del Estero: Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Guasayán, Jiménez y Río Hondo.

Catamarca: zonas montañosas de Andalgalá y Santa María.