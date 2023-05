Alerta meteorológica por tormenta y granizo en más de 45 localidades de Argentina

https://twitter.com/SMN_Alertas/status/1659849090644033537 SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 20 de mayo de 2023 a las 05:57 h

— SMN Alertas (@SMN_Alertas) May 20, 2023

Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

También, para las provincias de Chubut y Río Negro rige una alerta por vientos del sector norte, con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

La alerta emitida por el SMN es amarilla, por lo que recomiendan evitar actividades al aire libre, no sacar la basura, no permanecer cerca de playas, ríos o lagunas, no sacar la basura, entre otros.

Alerta meteorológica: las localidades afectadas