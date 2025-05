Alerta meteorológica en AMBA: hasta cuándo seguirán las lluvias

Tras el temporal del domingo, el mal clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) parece que no cesará en los próximos días, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN indica también que las tormentas regresarán el martes por la noche y se extenderán hasta el miércoles por la mañana, con otro episodio de inestabilidad en las primeras horas del jueves.

El SMN recomendó a los habitantes de las localidades bajo alerta que no saquen la basura; retiren los objetos que impidan que el agua escurra; eviten las actividades al aire libre; no se refugien cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y, para minimizar el riesgo de ser alcanzados por un rayo, no permanezcan en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cómo va a estar el tiempo el resto de la semana en el AMBA

Lunes 5: probabilidades de lloviznas, con una mínima de 16°C. Para la tarde y la noche, las chances de precipitación se reducirán a un 10-40% y la temperatura alcanzará una máxima de 19°C.

con una mínima de 16°C. Para la tarde y la noche, las chances de precipitación se reducirán a un 10-40% y la temperatura alcanzará una máxima de 19°C. Martes 6: cielo mayormente nublado con una mínima de 17° y una máxima de 23°. Bajas probabilidades de precipitaciones por la mañana y tarde, pero sí con tormentas en horas de la noche.

con una mínima de 17° y una máxima de 23°. Bajas probabilidades de precipitaciones por la mañana y tarde, pero sí con Miércoles 7: cielo mayormente nublado con una mínima de 18° y una máxima de 22°. Altas probabilidades de lluvia por la mañana.

cielo mayormente nublado con una mínima de 18° y una máxima de 22°. Jueves 8: c ielo nublado por la mañana con chances de caía de agua. Mínima de 16° y máxima de 22°. Mayor mente nublado por la tarde.

c Mínima de 16° y máxima de 22°. Mayor mente nublado por la tarde. Viernes 9: cielo nublado con una mínima de 17° y una máxima de 21°. Sin probabilidades de lluvias durante todo el día.