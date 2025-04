El descargo de Lizy Tagliani tras las acusaciones de Viviana Canosa: "Nunca toqué a un menor de edad"

Por eso, Tagliani se presentó en su programa y realizó un editorial: "Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar".

"Solo les digo a la gente que confía en mí, sabe que soy una mina honesta, a mis amigos, a mi marido, a mi familia, a mis clientas por 30 años", agregó y sumó: “Jamás estuve en una red de pedofilia”.

Y concluyó: "Me mencionaron en causas que nada que ver. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar".

Lizy Tagliani utilizó la pantalla de su programa, La Peña de Morfi, para responder a las acusaciones de robo de parte de Viviana Canosa y Marcela Tauro, y la periodista recordada por haber promocionado el consumo de dióxido de cloro prometió contraatacar este lunes.

"Saben lo que está sucediendo en estos días. Estoy triste, no pensé que esto podía pasar. Gracias a Dios tengo 54 años y todavía conservo a mis amigos de la infancia, mis compañeros del secundario, mis compañeros del trabajo, mis clientas de más de 25 años de peluquera. Toda gente que me brindó oportunidades, que me brindó su afecto, su cariño, su confianza y que de la mayoría aún sigo siendo amiga", comenzó su descargo la conductora

"Ese apoyo incondicional es lo que me da fuerzas en los días que estoy viviendo. Yo sé quién soy, estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa", añadió.

"No quería dejar pasar que, obviamente, me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare y para que quede en claro que yo soy una buena mina, una buena persona", concluyó Lizy.

Rápidamente, Canosa reaccionó en su cuenta de Instagram y adelantó que le responderá a la presentadora en su programa Viviana en vivo, que se transmite por Eltrece.

"Mañana ampliaremos, abrazo", la periodista en el posteo del video en donde se puede ver a Tagliani dando explicaciones sobre las acusaciones al público que la sigue todos los domingos.

El pasado viernes, luego de que Marcela Tauro apuntara contra Lizy por haber presuntamente intentado seducir a su pareja, Canosa había acusado a la conductora de La peña de Morfi de ladrona: "Usaba mi auto, entraba a mi casa y me afanaba".

"Lizy Tagliani tiene una cara que la gente no conoce. Estuve trabajando cinco años con ella cuando era peinadora de Viviana Canosa, y la traicionó. Lizy empezó su carrera mintiendo", añadió Lucas Bertero.