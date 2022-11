Viviana Canosa anunció cuál será su futuro

Canosa aseguró que irse de A24 "fue una gran decisión, sabiendo que tenía todo para perder y nada para ganar", y reconoció que la noticia de su nuevo trabajo la ayuda a terminar el año "de una manera un poco más linda".

"Lo mío es hacer televisión en 2023 y después no creo que siga haciendo televisión. Creo que mi tiempo en televisión no va a ser tan largo", adelantó la conductora, quien señaló que hay "etapas que se cierran".

Qué dijo Viviana Canosa sobre su posible candidatura en 2023

En agosto pasado, el periodista Mauro Federico reveló en Argenzuela que Viviana Canosa es pretendida por Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza para que sea candidata a intendenta en La Matanza. Según el columnista de C5N, la conductora optaría por el espacio liderado por Mauricio Macri.

Este domingo Canosa confirmó que las propuestas existieron. "No solo Milei, me ofrecieron todos y me senté con todos a hablar. Los quería escuchar porque me lo venían ofreciendo hace mucho tiempo y la verdad es que no tenía el tiempo para hacerlo", explicó.

Sin embargo, aseguró que no descarta una candidatura para 2023. "Tengo 51 años. Nuestra generación tiene una última oportunidad, que son las elecciones el año que viene, y hay que ver qué pasa. Puedo hacer televisión un año más. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cuánto más puedo poner el cuerpo?", reflexionó.