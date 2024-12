Video: Luz de Gran Hermano quedó en el centro de las críticas por un comentario xenófobo

La jugadora del reality contó a sus compañeros su experiencia cuando estuvo en Bolivia: “Me estaba volviendo de Colombia para acá y me había guardado una sequita de porro. Pero yo la había tirado, algo pasó que la tire, la vida justamente, cuando vengo, hice escala en Bolivia y llegaron los perros".

"Me estaban revisando todo y me hicieron abrir a mi la mochila, y yo me estaba muriendo. Me hicieron abrir la mochila por los perros del orto, casi me muero que susto me pegue. Encima, son más culi... los bolivianos, son más forros con nosotros, son re malos con nosotros, re discriminadores”, fue su descripción.

Embed Luz liquidó a los bolivianos: "Son más culiados los bolivianos, son más forros con nosotros".#GranHermano pic.twitter.com/Wc0xlnG88W — goyi clips (@goyii_cm) December 30, 2024

Después de contar su experiencia, el usuario de X @keityrojass. se indignaron con la mujer oriunda de Jujuy: "Nono lo siniestra que es, mi sobrino boliviano era fan de ella, quedo totalmente destrozado. Está temblando, nunca más va a volver a ver gh por culpa de ella".

Luz Tito, de Gran Hermano, contó una dolorosa experiencia

Luz Tito, una de las participantes de Gran Hermano, reveló un momento doloroso que vivió en su adolescencia, cuando fue abusada a los 16 años: "En un momento abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener un lugar o apoyo”, recordó. Además aseguró en la casa que quiere “ayudar a los niños, a las fundaciones, y también a las mujeres, crear un refugio para ellas”.