Valentina Cervantes confirmó que vuelve a vivir al Reino Unido con Enzo Fernández: "Me pidió que..."

En diálogo con la revista Para Ti, Valentina Cervantes reveló el pedido que recibió por parte de Enzo Fernández: " Él me pidió que los nenes vayan para Navidad, pero yo recién llego, va a estar complicado . Voy a tratar de hacer lo posible, pero Navidad no creo. Más adelante sí, no tengo problema ".

Con respecto al trabajo del padre de sus hijos, dejó en claro que no puede dejárselos mientras no esté de vacaciones: "Si juega, dos, tres días, no está. Entonces me quedo yo con ellos, mientras él no esté, por lo menos. Porque Benja tiene un año, es muy chiquito. Y si no está el padre, la madre tiene que estar". Así, confirmó que volverá a vivir en el Reino Unido a tan solo semanas de su escandalosa separación.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes Cervantes y Fernández tuvieron a Benjamín y Olivia en sus años en pareja. Redes sociales

Para finalizar, la modelo señaló: "Bah, es lo que considero yo ahora. Cuando tengan 10, 14 años, se puede manejar de otra forma. Una cosa es que tenga vacaciones, porque ahí sí está todo el día". De esta manera, la madre de los hijos de Enzo Fernández sorprendió a todos con su revelación vinculada a la crianza de los pequeños.

El papá de Enzo Fernández habló del vínculo de su hijo con Nicki Nicole

La separación del campeón del mundo Enzo Fernández y la modelo Valentina Cervantes, con una supuesta relación de él con la cantante Nicki Nicole, fue tema del papá del volante de la Selección argentina.