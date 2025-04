Universal lanzó el tráiler de su película más esperada y confirmó la fecha de estreno

Five Nights at Freddy's 2 llegará a los cines de todo el mundo durante este 2025.

La productora cinematográfica Universal Pictures lanzó el tráiler completo de la película Five Nights at Freddy's 2 y llenó de expectativa a los fanáticos de la franquicia que esperaban el lanzamiento .

Tras muchos meses de espera, Universal finalmente publicó el teaser de la secuela de Five Nights at Freddy's y mostró por primera vez a los animatrónicos de esta película. Si bien ya se sabía que iban a ser los del segundo videojuego, ahora se los vio en acción y esto ilusionó a los fans con la posibilidad de que este filme supere al otro.

Además, confirmaron que FNAF 2 se estrenará en cines en diciembre de 2025 y revelaron que Josh Hutcherson (Mike Schmidt), Elizabeth Lail (Vanessa Shelly) y Piper Rubio (Abby Schmidt) regresarán en sus roles protagónicos. Quien no hizo lo propio fue Matthew Lillard (William Afton), de forma que hay muchas chances que recién reaparezca en la tercera o cuarta entrega como Springtrap.

Esta llegada de los animatrónicos toy no significa que los de la primera película no estarán presentes, sino que el propio creador del videojuego mostró imágenes del detrás de escenas y quedó confirmado que los withered también participarán de la secuela. Por eso es que los fanáticos están más que ilusionados con Five Nights at Freddy's 2.

Spoilers: Universal compartió nuevas imágenes sobre su película más esperada

El desarrollador de videojuegos Scott Cawthon, creador de la franquicia Five Nights at Freddy's, reveló nuevos detalles sobre la secuela de la película y continuó llenando de ilusión a los fanáticos tras los adelantos del otro día.