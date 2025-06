Nueva advertencia de Benjamín Netanyahu a Irán: "Atacaremos todos los objetivos del régimen de los ayatolás"

De esta manera, describió los ataques llevados a cabo hasta el momento "no son nada" comparados con lo que se experimentará en los próximos días.

En otra parte de su discurso, reveló que Irán tiene intenciones de desarrollar 20.000 misiles balísticos para "destruir el Estado de Israel".

"No podemos permitirnos que desarrollen capacidad de producción para 20.000 misiles, así que hemos tomado medidas para destruirla y eso es lo que las Fuerzas de Defensa de Israel están haciendo ahora", concluyó Netanyahu , consigna la información de The Times Of Israel.

Mientras persiste el fuego entre ambas naciones, el ejército de Israel confirmó la muerte de nueve científicos iraníes vinculados a las cuestiones nucleares. Si bien inicialmente eran solamente tres, durante las últimas horas confirmaron la cifra oficial a la vez que aseguraron que hubo avances en la confección de una bomba.

El ministro de Defensa de Israel advirtió que "Teherán arderá" si continúan los ataques

Previo al mensaje de Netanyahu, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz advirtió que "Teherán arderá" si continúan los bombardeos.

“El dictador iraní está convirtiendo a los ciudadanos de Irán en rehenes y creando una realidad en la que ellos, especialmente los residentes de Teherán, pagarán un alto precio por el ataque criminal contra civiles israelíes”, afirmó Katz durante una evaluación con el jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir, el director del Mossad, David Barnea, y otros altos oficiales militares.

Luego, alertó: “Si Alí Jamenei (líder supremo de Irán) continúa disparando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá”, amenazó Katz.