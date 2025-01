Una participante de Gran Hermano se descompuso y cortaron la transmisión: qué le pasó

En imágenes desde el baño, se la puede ver en desesperación: “Me ahogo, me ahogo”. Jennifer Lauría fue una de las que más la ayudó y comenzó a ventilarla con una toalla con el fin de que vuelva a sentirse mejor y respirar bien, pero cortaron la transmisión.

Embed Martina entró agarrandose el pecho y agitada. Sus compañeros la ayudaron rápidamente. #GranHermano pic.twitter.com/cHdBiLdRxN — Damian (@depegh11) January 14, 2025

Pero no es la primera vez que sucede, ya que Martina fue la jugadora que, antes de festejar la Navidad, se desmayó por un golpe de calor y porque no había comido bien. Cabe aclarar que en la casa juegan por el presupuesto para comer y a veces les falta dinero, por lo que comen mal.

En ese momento, la joven tuvo que ser atendida por los médicos fuera de la casa y luego reingresó con una bata y merendó unas tostadas con una infusión. Sus compañeros la acompañaron y la ayudaron a prepararse la comida.

Chiara explotó contra Giuliano tras el regreso de Jenifer a Gran Hermano: "No tengo grupo, voy por todo"

La participante Chiara Mancuso rompió su vínculo con Giuliano Vaschetto y Ulises Apóstolo tras el regreso de Jenifer Lauría a la casa de Gran Hermano 2024-25, por lo que esto sorprendió a la audiencia del reality show de Telefe.

Durante la mañana siguiente a la vuelta de Jenifer, Chiara decidió pedir unos minutos de silencio para hablarle a toda la casa. "A partir de este momento, yo estoy jugando completamente sola. No tengo grupo, no tengo nada que me ate a nadie. Voy a ir por todo y me voy a enfrentar a todo lo que me tenga que enfrentar como una mujer de 30 años que soy, con ovarios bien puestos", expresó en un primer lugar.

Jenifer Lauría Giuliano Vaschetto Gran Hermano 2024 Captura Telefe

Luego, mencionó el potencial conflicto con Lauría por Giuliano: "Menos me voy a enfrentar por un chabón con Jeni. No me enfrentaría con ninguna mujer por un hombre, menos con Jeni. Sí me voy a enfrentar por juego al que me tenga que enfrentar. No necesito que me defiendan, me sé defender sola. Contra el que venga conmigo, voy a hacer frente". Con estas palabras, confirmó que no desea eliminar a ninguno de los dos en particular.

Para finalizar, señaló: "A nivel juego, lo voy a dar todo para cumplir mis objetivos. Del resto se va a encargar el karma, el universo, todo. Para que no se sientan incómodos, no quiero que se sientan así. No es por ahí, yo vine acá a jugar sola y me voy a ir sola. Quiero que sepan que voy por todo". De esta manera, evidenció que sus próximas jugadas serán novedosas para Gran Hermano.