Vuelve a subir la nafta: de cuánto será el aumento y los nuevos valores

En tal sentido, en el móvil de El Diario, por C5N, desde una estación de servicio ubicada en el cruce de las avenidas Sant Martín y Nazca a cargo del periodista Hernán Nucera, un conductor expuso su malestar por la suba de la nafta: "Se siguen acumulando más aumentos. Es insostenible, no se puede seguir así. Hay que tratar de no siempre ajustarnos. Va a aumentar el combustible y lo demás".

"Es imposible llegar a fin de mes. Si no hay alguna ayuda económica, no se puede. Decidí no usar más el auto, voy a trabajar en tren. El día a día es tremendamente caro", agregó en esta línea.

En tanto, otro hombre agregó: "No puedo no usar el auto porque trabajo en Villa Urquiza y vivo en Floresta, no me queda otra. Económicamente la llevo muy complicado. Tengo dos hijos y aumenta todo, como el colegio y las prepagas. Es una cadena. Trabajo en un kiosco y bajó muchísimo la venta. Hablo con otros comerciantes y a todos les va igual. Cambió todo. No tengo una perspectiva positiva".

En tanto, la suba se llevará a cabo después de que el Gobierno oficializara el 5 de marzo un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles, que se trasladó al valor de la nafta y el gasoil en torno al 1,9%. La medida se implementó a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Los aumentos que llegarán en abril

Prepagas

Algunas empresas de medicina prepaga ya informaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas rondarán entre el 2,1% y el 2,8%. La actualización también aplica a los copagos.

Alquileres

Los contratos que aún se rigen bajo la antigua ley de alquileres tendrán en abril un aumento del 116,85%.

El índice de contratos de locación (ICL) atraviesa una desaceleración desde hace varios meses. En marzo el aumento de los alquileres fue de 149,3%, en febrero había sido de 174% y en enero de 190,69%.

Tarifas de agua

AySA informó que habrá un aumento de 1% en abril para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De esta manera, a partir del cuarto mes del año, las tarifas de agua y cloaca se ubicarán en $22.967 promedio. Las tarifas están segmentadas en el nivel zonal alto, medio y bajo abonarán las siguientes tarifas sin impuestos por agua y cloaca.

Boleto de colectivos

Desde el 1° de abril los cuadros tarifarios de las unidades que circulan en el conurbano bonaerense y el Gran La Plata tendrán un alza de 4,2%.

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): de $408,24 a $425,57;

(entre 0 y 3 kilómetros): de $408,24 a $425,57; Tramo de 3 a 6 km : $474,09;

: $474,09; Tramo de 6 a 12 kilómetros: $510,61;

kilómetros: $510,61; Viajes de 12 a 27 km: $547,17;

Tarjeta SUBE sin nominalizar: de $676,66 hasta $927,72.

Internet, cable y telefonía

Se aplicarán el segundo ajuste de tarifas del 2025, con un incremento que oscila entre 2,4% y 3,2%, según el servicio y la operadora.