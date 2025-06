Escándalo en Gran Hermano: cerraron la cuenta de una participante por posts transfóbicos

El reality show Gran Hermano 2024-25 quedó envuelto en un escándalo transfóbico luego de que una de sus exparticipantes explote en redes sociales contra una de las que reingresó a la casa, por lo que Telefe deberá condenar esto para no quedar envuelto en la polémica .

A través de su cuenta de X, Andrea Lázaro apuntó contra Luciana Martínez: "Esta muda me tuvo afuera 3 meses y no tuvo los ovarios; cierto que no tiene ovarios, los huevos de decirme en la cara lo que pensaba de mí, quería cámara la Cris Miró de La Salada. Logré que Barrionuevo por fin tenga un clip". Con esta publicación, fue extremadamente transfóbica y hasta hizo mención al apellido de la santacruceña antes de su transición.