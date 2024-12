Una nueva película navideña llegó a Netflix y es ideal para la víspera de Noche Buena: de cuál se trata

La historia gira en torno a Mia, una joven que se ve en una encrucijada cuando una compañía inmobiliaria planea derribar el antiguo molino de su familia, un emblema apreciado por toda la comunidad.

Para protegerlo, Mia deberá unir fuerzas con sus vecinos y enfrentarse a un amor de la infancia, quien ahora lidera la empresa que amenaza con destruirlo.

Embed - "Christmas on Windmill Way" | Official Trailer