En LAM mostraron el video, pero como no se le ve la voz no dijeron quién era. Hasta que, finalmente, se escucha su inconfundible voz y el conductor Ángel de Brito contó que se trataba de Florimonte.

Embed Gladys Florimonte a las puteadas con agente de transito pic.twitter.com/htCiEQ95hT — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) March 18, 2025

Sucede que el registro de conducir de la actriz está radicado en Córdoba y no coincidía con la cédula verde y el carnet de conducir. Al tener eso de manera ilegal, podían hacerle una multa.

En el video se puede escuchar como la agente de tránsito dice: “Está maltratando a mi compañera y no se quiere retirar del puesto. Le faltó el respeto a mi compañera".

"No voy a continuar nada porque te voy a explicar las cosas. Maleducada de mierda. ¿Quién te crees que sos? Estamos todos locos. Estoy preguntando algo y no me contestan. Es una maleducada. A esta le queda todo grande. A esta sacala que no te sirve para nada", contestó Gladys y estalló el problema.