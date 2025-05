El gobierno de Trump apunta contra el principal negocio de Google

Durante una audiencia celebrada en Alexandria, estado de Virginia, la representante del Departamento de Justicia, Julia Tarver, argumentó que Google ya había "encontrado formas de eludir la ley".

"El monopolio de Google no es un accidente, sino el resultado de una estrategia intencionada para controlar cada eslabón del ecosistema publicitario digital", afirmó Tarver.

El gobierno de Donald Trump solicitó al tribunal que obligue a Google a vender la tecnología publicitaria adquirida por años. En una audiencia anterior reclamaron que la compañía venda su navegador Chrome.

Los abogados de Google argumentan que una separación no se alinearía con precedentes legales anteriores y pondría en peligro las protecciones de privacidad y seguridad, según publicó The New York Times.