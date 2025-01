Ulises de Gran Hermano confirmó que rompió el aislamiento: "No tenemos rating, termina en un mes"

De un momento a otro, mientras gran parte de la casa se encontraba alrededor de la pileta durante la tarde, Ulises se acercó y mostró su tristeza por la información que había recibido. " Si no medimos ni 2 puntos de rating, nos van a tener acá un mes nada más . Ya me lo dijeron recién ", confesó el cordobés.

Así, no solo se adelantó a Telefe y confirmó que Gran Hermano 2024-25 terminará en algún momento de febrero, sino que expuso a la producción sobre la falta de aislamiento. Y esto es muy simple de confirmar, ya que no existe manera de que los participantes sepan si el reality show tiene rating o no, por lo que no tardó en hacerse viral.

Embed Ulises : "No medimos ni 2 puntos de rating, nos van a tener acá un mes, ya me lo dijeron recién" // Y si esto es culpa del error de casting , esta lleno de plantas seran 6 gatos que hacen algo para dar contenido . #GranHermano pic.twitter.com/S7mpCxp66v — NATY (@Natynatashaaaa) January 4, 2025

Toda esta situación dejó mal parado a Telefe y se espera que haya alguna especie de aclaración en redes sociales o por parte del propio conductor Santiago del Moro en el vivo. De lo contrario, todo daría a entender que lo que dijo Ulises es verdad, ya que incluso cortaron la transmisión apenas lo escucharon hablar.

La casa de Gran Hermano 2024-25 cumplió un mes desde que abrió sus puertas y sus participantes generaron diversas reacciones entre los televidentes, lo cual los ha posicionado de maneras muy distintas en redes sociales.