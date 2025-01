Celos en la casa de Gran Hermano 2025: la reacción de Giuliano cuando vio a Chiara y Santiago juntos

Esta edición de Gran Hermano se caracteriza por los participantes que no tienen filtros a la hora de expresar sus pensamientos y ahora, algunos hermanitos no pueden ocultar sus celos con otros convivientes.

La situación se dio cuando la hija del exfurbolista de la Selección y el uruguayo estaban en una de las habitaciones acostados en camas separadas hablando amistosamente cuando en primera instancia llegó Luz Tito llevándole algo al joven agradeciéndole y mostrándole cómo le habían quedado las uñas.

Inmediatamente llegó Nano e hizo levantar a Santi de la cama haciendo como que buscaba una remera. La cámara tomó el momento exacto en que Chiara mira sonriendo sorprendida y se levanta preguntándole al recién llegado dónde estaba, lo abraza por la espalda y le da un beso.

“Cocinando bife a la criolla con arroz”, le respondió a lo que ella le reprochó que es la comida que no le dejó cocinar y Giuliano no se guardó nada y lanzó un comentario bastante picante: “No. No sé, estabas muy ocupada se ve”.

Los participantes, cómplices, comenzaron a reírse de la situación sintiéndose victoriosos por haber logrado cometido. “Fuera de joda, yo puedo seguir con la joda, pero no quiero darle celos de verdad. Ya está, tema cerrado”, le pidió el joven que fue el primer líder de la edición.

Giuliano Chiara Gran Hermano 2024 Capturas Telefe

Posteriormente, cuando Algorta se fue a sentar afuera con el resto de los hermanitos, donde estaba Luz, Patrona no lo perdonó y comentó: “Se ve que estabas bien entretenido, eh”. “Mirá que rápido que corren las noticias en esta casa”, señaló él riéndose con picardía mientras se sentaba al lado de Luz.

La preocupación de Giuliano y Ulises por el acercamiento entre Chiara y Santiago

Por los comentarios durante la charla entre Giuliano y Ulises Apóstolo se pudo notar cierta preocupación entre ambos, teniendo en cuenta que el cordobés llevan una breve disputa con el uruguayo desde el inicio de nuevo ciclo del programa.

“Pero hasta qué punto va en joda y hasta qué punto va a en serio. Yo ya no sé”, se preguntó Nano a lo que el abogado respondió: “No sé. Viste que esto se pega una confundida más grande que una casa. Si no va en joda es un papelón grande como una casa”.

Intentando ocultar sus celos y cierto malestar Nano se reía de manera nerviosa y rememoró una frase que lanzó Claudio Di Lorenzo: “Todo puede pasar bajo el cielo de GH, dijo Papucho, y qué cierto que es. Prepárate para escuchar la palabra clave: ‘adaptación’”.