Ulises reveló por qué odia a Santiago de Gran Hermano 2024: "No tiene amigos, es un..."

El participante cordobés enumeró las razones por las que no soporta al uruguayo y sorprendió a la audiencia.

Mientras se encontraba en el patio con Claudio, Chiara, Ezequiel, Juan Pablo y Carlos, Ulises habló sobre la tercera eliminación de Gran Hermano 2024: " Lo que voy a festejar cuando se vaya ... Voy a reventar la casa . Sino me voy yo . O se va el pibe este o agarro esta puerta ...". De esta manera, realizó la típica promesa que ningún hermanito ha cumplido a lo largo de la historia del reality.

Luego, contó las razones por las que no lo quiere: "¿Qué se va a hacer fuerte si no sabe ni hablar? Se quiere quedar a vivir acá porque no tiene amigos en Montevideo, es un payaso". Así, explicó que la campaña para que el uruguayo deje la casa se trata de un motivo que nada tiene que ver con el juego.

Embed "NO SABE NI HABLAR"



Con todo esto, Ulises dejó en claro que está en contra de Santiago por una cuestión totalmente alejada del juego de Gran Hermano 2024 y el público continúa sumándose al bando del uruguayo. Esto no hace más que agrandar su figura y Algorta cada vez es más candidato para llegar lejos en el reality show.

