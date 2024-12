Tini Stoessel confirmó su nuevo romance y explicó por qué mantiene un perfil bajo

La cantante Tini Stoessel confirmó que está en pareja , aunque no reveló con quién se puso de novia y explicó que esto se debe a que tomaron la decisión en conjunto de mantenerlo en privado .

En diálogo con el programa de streaming llamado Rumis, Tini fue consultada por su vida amorosa y sorprendió. Primero que nada, aclaró por qué ahora es más reservada: "El estar expuesta hace tantos años significó mucho para mí mentalmente, muchas batallas. Después de haberla pasado mal en ciertas ocasiones, exponiendo o hablando de mi vida personal, me ha llevado a lugares que a mí no me hicieron bien".