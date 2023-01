Stephanie Demner recibió repudiables críticas por su cuerpo después de ser madre

Stephanie Demner

A través de una serie de historias en las que se ve a la influencer junto a su bebé. “El cambio más lindo de mi vida. Y el que me hizo más feliz", a la vez que escribió: “Te deseo de corazón que puedas tener ese cambio vos también”.

Y su descargo continuó haciendo alusión a los esfuerzos y sacrificios que tuvo que hacer a lo largo de su vida por su profesión. Y, también, a las modificaciones lógicas y naturales de su cuerpo por el embarazo.

Stephanie Demner -posteo

“Si por cambio te referís a que antes estaba preocupada si me apretaba el jean talle 26. Si me salía un granito. Si tenía más papada. Si tenía celulitis. Si me quedaba linda la bikini. Si no me favorecía el ángulo de la foto. Si me daba culpa comerme un chocolate, o un alfajor, o unas galletitas. Y tantos ‘si…’ más. Sí, cambié", indicó.

Por último, terminó la serie de posteos con uno en su feed, en el que subió una foto con su pareja y Baby Ari, como la conocen en el mundo de las redes. "Y si. Cambiaría mil veces más por esta familia ♥", cerró.