Sorpresa total: se supo el posible motivo de la reconciliación entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández

Sin embargo, recientemente, Pepe Ochoa reveló en el programa LAM (América TV) que la pareja se habría reencontrado. “Los vieron juntos en un centro comercial emblemático de una importante ciudad”, señaló el periodista, quien precisó que esto sucedió en Inglaterra.

“Ellos estaban en un shopping que se llama Selfridges, que queda en la Bond Street, en un barrio allá en Londres muy lindo, muy pintoresco. Fueron a comprar a Prada unos llaveritos y en ese contexto mi amiga los ve. Estaban de la mano”, detalló Ochoa.

Además, agregó: “Hubo un beso. Él estaba con su papá y su hijo menor. Cuando se empiezan a agolpar las personas, ella se retira por un lado, él se queda dentro del local y el papá se va”. Sin embargo, se dio a conocer que antes de aceptar esta reconciliación, la modelo habría puesto una firme condición para regresar.

La condición que le impuso Valentina Cervantes a Enzo Fernández para volver

El acercamiento entre ambos quedó en evidencia cuando fueron vistos en público, lo que despertó rumores sobre su reconciliación. En una charla con el equipo de LAM, Valentina confirmó que estaban nuevamente juntos, pero también dejó en claro que no tenía intenciones de mudarse a Europa con el jugador.

En esta entrevista, dio a entender que su intención es permanecer en Argentina. La modelo parece enfocada en su crecimiento profesional y en aprovechar las oportunidades laborales que surgieron tras la separación.

Desde que se oficializó su distanciamiento, la influencer habló con madurez sobre la decisión del jugador de la selección argentina de alejarse. En su momento, comentó que no se lo esperaba y que la tomó por sorpresa: “No me lo veía venir, todo estaba bien y, de repente, me dijo que quería estar solo. Yo lo di todo en esa relación y no me arrepiento, pero ahora quiero enfocarme en mí y en lo que quiero hacer con mi vida”.

Lejos de guardar rencor, la creadora de contenidos demostró que su prioridad es mantener una relación cordial con el jugador del Chelsea por el bienestar de sus hijos. Ahora, con la noticia de la reconciliación, quedó claro que la modelo no está dispuesta a ceder en su decisión de quedarse en Argentina, lo que marcará una nueva etapa en su vínculo con el futbolista.