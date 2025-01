Luego de 42 años, The Beatles están nominados a los Brit Awards por Now and Then

The Beatles está nominada luego de 42 años con su canción Now and Then a los Brit Awards. El evento se celebrará el 1° de marzo en el O2 Arena de Londres y habrá otros artistas reconocidos como Dua Lipa y Coldplay.

En la categoría internacional aparece Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Benson Boone y Billie Eilish, entre otros. En los nominados a Canción del año 2025, está ternada la última canción de la banda de Liverpool llamada Now and Then.

El legendario grupo había recibido su primera nominación en diciembre de 1974 y en 1977 ganaron el premio a Mejor Álbum Británico de los Últimos 25 años con Sgt. Pepper’s Lonley Hearts Club Band (1967) y otros dos premios al grupo. Luego, en 1983, volvieron a recibir otro Brit Award por su Contribución musical excepcional. De esta forma, vuelven a estar nominados tras 42 años.

Beatles último concierto Redes sociales

La canción Now and Then es una balada que había escrito John Lennon en 1977, pero nunca fue publicada. Luego del asesinato, iba a ser considerada como un potencial tercer sencillo de reunión de los Beatles para 1996, pero por dificultades de producción, fue archivada durante tres décadas.

La versión original incluye letras adicionales de Paul McCartney y la voz de Lennon se trajo del demo con tecnología de restauración de audio con la ayuda de la inteligencia artificial.

El lanzamiento de la canción tuvo una muy buena recepción en los fanáticos y en la prensa especializada. Por eso el tema encabezó las listas en países como Austria, Alemania, Reino Unido y estuvo en el Top 10 de países como Irlanda, Japón, Países Bajos, Suecia y más.