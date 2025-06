El mensaje completo de Cristina Kirchner a la multitud presente en Plaza de Mayo

Después, agradeció al millón de manifestantes, organizaciones sociales y políticas, que se congregaron para defender la democracias: "Quiero agradecerles a todos y todas las increíbles muestras de afecto y cariño de estos días. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez 'Vamos a volver'. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez".

Agregó: "Y me gusta ese 'Vamos a volver', porque revela una voluntad, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer 4 veces al día, y en el colegio le den libros, computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista. Los jubilados tenían remedios. Ese país no fue una utopía, lo vivimos durante 12 años y medio. Y además lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas. Increíble lo que han hecho, como han destruido.

En otra parte del discurso dijo que "este modelo que ahora encarna Milei, que no es diferente a los que otrora, se cae. Y no solo porque es injusto e inequitativo, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogurt y ya lo vivimos. Ya lo vimos con Martínez de Hoz en el 76 y con Cavallo en los 90".

Después se preguntó: "¿Cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y después no puede pagar la tarjeta. Cómo subsiste un país donde es mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera porque es más barata que la que está acá adentro del país? Si esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo (Luis) alquila dólares, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Alguien piensa seria y sensatamente que esto es sotenible? Mi Dios, más chanta no se consigue", definió la dirigenta.

Añadió: "Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro, sabe que se cae. Y por eso estoy presa. Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico: pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos".

Y preguntó: "¿Saben por qué no me dejan competir? Porque sabe que pierden. Por eso es necesario organizase para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país, que no es más ni menos que un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos, y el resto la ñata contra el vidrio. Y esto está sostenido por un andamiaje judicial, que al mismo tiempo que mantiene vigente adefesios como el decreto 70 que directamente modificó la Constitución, me mete presa a mí".

"Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje, sin miedo pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos. Con amor, lo vamos a hacer con mucho amor, como siempre, con amor profundo por esta patria que tantas veces intentaron arrodillar y tantas veces supo levantarse una y otra vez", remarcó Cristina.

"Yo no se qué me depara el futuro inmediato, no tengo una bola de cristal. Pero sí se algo. Ya he pasado por casi todo en esta vida", hasta "un intento de asesinato", recordó, y continuó: "Queridos argentinos y argentinas: vamos a volver, y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza", sostuvo.

"Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes, como ustedes siempre han estado junto a mí. Pero lo vamos a hacer, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener ni van a poder comprar por más plata que tengan: tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver. Los pueblos finalmente siempre vuelven", concluyó Kirchner.