Sonia Isaza lució una microbikini con el color furor del verano 2023

Utilizó un corpiño tradicional en forma de triángulo con tiras finas que se atan al cuello y a los costados. La tela es simple y no tiene relleno ni push up. Mientras que la parte de abajo también tiene tiras a los costados, pero no se atan. El diseño es uno de los más utilizados en el mundo.

Sonia Isaza 27-12-2022 microbikini marrón Redes sociales

En la imagen se pudo ver como la modelo se maquilló los labios del mismo color que su ropa para que combine. El pelo lo dejó suelto ya que volvía recientemente de nadar en el mar que tenía a su costado.

