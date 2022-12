Sonia Isaza lució una delicada cartera que marca tendencia para las noches de verano

En las últimas semanas fue tendencia por los diseños de microbikini que utilizó, pero en sus historias destacadas se puede ver los distintos cambios de looks que tuvo durante sus vacaciones. En dos de ellos utilizó colores claros y otro total black para acompañar el lujoso bolso.

La cartera es negra con una pequeña abertura de color dorado y las tiras mezclan ambos colores: la parte de arriba negra y la de abajo dorada. Se abre hacia arriba y es espaciosa para poder ir a pasear a cualquier parte.

En el primer look tiene un pantalón ancho y una blusa también negra con unos zapatos tendencia, mientras que en el segundo utilizó una musculosa blanca y un pantalón tiro alto gris.

Sonia Isaza lució una microbikini con el color furor del verano 2023

La modelo Sonia Isaza rememoró sus días de vacaciones a las que asistió junto a su pareja Arturo Vidal y compartió la imagen de ella a unos metros de la playa con una microbikini con uno de los colores tendencia del verano 2023. La publicación causó furor entre sus seguidores.

Utilizó un corpiño tradicional en forma de triángulo con tiras finas que se atan al cuello y a los costados. La tela es simple y no tiene relleno ni push up. Mientras que la parte de abajo también tiene tiras a los costados, pero no se atan. El diseño es uno de los más utilizados en el mundo.