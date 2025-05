Por el momento, el Bailando con el festejo de los 19 años (aunque insisten que son 20), quedó de lado por falta de presupuesto. Te puede o no gustar este programa, pero una celebración de esta índole no puede quedar en algo con poca infraestructura, participantes desconocidos y desarrollo completamente precario. Ya en la última edición del Cantando 2024 se podía notar el bajo presupuesto y, además, no fue elegido por el público, siendo Laurita Fernández en El Nueve quien lograba quedarse con dicha franja.

Las propuestas que se barajaban eran las de Trato Hecho (ciclo que tuvo su última temporada en Telefe con Lizy y Moldavsky) y un programa humorístico “al estilo Sin Codificar”. Mandaron a presupuestar ambos programas y tampoco dieron los números económicos ya que la gran duda de siempre es si los mismos serán “vendibles” y tendrán una medición que al menos pueda conformar al canal con un tercer puesto... pero no convenció a nadie.

Se está emitiendo Pasó en América, un programa que recorre lo mejor de la programación y que malos números no tiene para una pantalla tan fría, además de no requerir un presupuesto elevadísimo, lo que evita correr con el riesgo del año pasado con el certamen, que no logró ni la expectativa publicitaria ni en rating, a pesar que fue vendido como “el gran regreso” y que competiría por el segundo puesto, un sueño que se fue disolviendo con el pasar de los días.

Otra decisión fuerte que se tomó fue con el programa Lape Club Social, que comanda Sergio Lapegüe, donde buscaron un staff de primera línea para que esta vez, con la salida de Mañanisima en El Trece, pudiera quedarse con el segundo lugar en la mañana. Pero tampoco lo logró pese a los elevados costos para mantener a todas sus figuras. El magazine tiene promedios que rondan entre el punto y punto y medio de rating, cuando lo esperado era un promedio de 2 puntos en adelante.

Tras todo lo mencionado no quieren seguir perdiendo, en todo sentido de la palabra, y es por eso que ya no quieren tomar más riesgos. Quizás la caída de ambos programas hará que se piensen nuevas estrategias y por qué no, ver un esquema que sea conveniente para todos. Por ejemplo, poniendo al aire por lo menos tres meses (los finales de año) a Tinelli con su Bailando. Pero todo parece muy poco probable.

Un canal que quedó en competir en las grandes ligas pero que nunca tuvo en cuenta que su pantalla es fría. Quizás este último tiempo, llenando su programación con programas de chismes a toda hora (que es lo que más le mide), supo entender que su público está ahí y no en los grandes formatos que tienen los demás canales. Está comprobado que América TV tiene un público muy consumidor de escándalos mediáticos de la farándula, pero hay que tener ojo en no abusar del recurso por que tarde o temprano, por más fidelidad que se tenga, puede agotar al espectador.