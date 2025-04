Federico D'Elía y Diego Peretti revelaron un secreto sobre la película de Los Simuladores: "Muy ilusionados"

En una nota promocional de la obra El jefe de mi jefe, que ambos encabezan en la calle Corrientes, D'Elía fue contundente al referirse a la versión cinematográfica: “El porcentaje de que se haga es 0,01%. Hoy no está la posibilidad porque estábamos con Paramount que no la puede hacer la película, así que la verdad que hoy no hay posibilidades. No hay posibilidades de hacerla".

Entonces, aseguró que tampoco existe una definición sobre una fecha: "No sabría contestarte a futuro porque siempre que contestamos a futuro fallamos con esto, hasta en el presente fallamos. Ya muchas veces ilusionamos".

DElia y Peretti

"En este caso no es culpa nuestra haber generado esta ilusión, la verdad, porque estaba todo para que se haga. Pero no, no, por ahora no se va a hacer”, sentenció el actor.

En ese punto, se sumó Peretti quien sostuvo: “Ya teníamos el guion, la agenda, todo. Estábamos muy ilusionados. El equipo artístico está intacto. La cuestión es lo administrativo. Es una cuestión administrativa”.

“No tuvieron el capital. Si uno investiga un poco lo que pasó con Paramount y con muchas de estas compañías es que se están reestructurando fuertemente. Paramount en particular se puso a la venta, entró un nuevo, no sé si es un socio, un inversor, si lo compraron o qué, que todavía están ahí viendo... viendo cómo continúa la cosa. Digo, todavía están paradas muchas cosas de ellos y supongo, imagino que van a salir adelante. Pero bueno, hoy por hoy lo nuestro no es prioridad. Argentina me imagino que no debe ser prioridad”, añadió D'Elía.