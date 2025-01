Se olvidó de L-Gante: Wanda Nara estaría iniciando un romance y Mauro Icardi reaccionó de la peor manera

"Ayer trascendió que Wanda estaría viendo a alguien. En la isla (Nordelta) me dicen que es verdad, estaría visitando a alguien desde hace dos semanas”, indicó y agregó tener información precisa sobre esta persona: "Tengo el lote pero estoy chequeando si es quien yo pienso".

En esa misma línea, aseguró: “Hay quien me dice en la isla que el primer llamado a la policía lo habría hecho Mauro cuando se enteró de que Wanda estaba en la casa de un señor. Él quiere saber desesperadamente quién es el señor que está con su ex”.

Sumado a esto, este viernes Ángel de Brito brindó más detalles de esta persona: “Es millonario, tiene avión privado. Hace dos semanas, (Wanda) está entrando al barrio de sus sueños a verlo a él. Lo conoció en Punta del Este, es polista y se lo presentó Zaira”.

El letal comentario de Pampita sobre el escándalo entre China Suárez y Wanda Nara

A casi una semana de que Eugenia 'China' Suárez y Mauro Icardi confirmen su relación con una publicación en las redes sociales, la modelo Carolina 'Pampita' Ardohain no pudo esquivar la pregunta y dejó en claro su opinión sobre el romance del ex de Wanda Nara y la actriz, con quien protagonizó en el pasado un resonante escándalo.

Semanas atrás, la modelo quedó envuelta en una polémica luego de que la conductora de Bake Off Famosos publicara viejos chats con la ex Casi Ángeles donde esta asegurara que en la pelea del motor home Pampita la quiso ahorcar. "Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió. A mí me ahorcó. Me quería matar", escribió Suárez.

Por eso, la cronista de Mañanísima abordó a Ardohain para conocer qué opinaba sobre el reciente romance. “No se puede dar consejos porque es tan personal lo que uno siente por dentro que cada uno lo vive de su manera y escribe su historia a su manera”, comentó.