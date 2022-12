¿Se enamoró? L-Gante comenzó a seguir a una participante de Gran Hermano

Uno de los tres ingresos fue el de Daniela, la anteúltima eliminada, quien estaba en pareja con Thiago y prometió volver para sacarlo ya que cuando salió se enteró que él hablaba mal de ella y aseguraba no quererla. Esto la motivó para entrar en modo “Venganiela”.

Al ser uno de los recientes ingresos, fue por eso que Elián decidió seguirla, pero no le puso me gusta en ninguna de las publicaciones. Sin embargo, no podrán tener contacto en los próximos días porque ella no puede utilizar las redes sociales en el aislamiento.

Repechaje de Gran Hermano 2022: Juliana fue expulsada, Daniela, Agustín y Lucila volvieron a la casa

En Gran Hermano 2022 pasa de todo. Es momento de repechaje y del reingreso de participantes por la decisión de la gente. La vuelta de Juliana generó un escándalo y los rumores de expulsión por dar información del "afuera". Las diferencias de los chicos se siguen marcando con el correr de los días. La gente, que mira todo y toma su decisión, es la que define el regreso de quienes quedaron en el repechaje.

Por otro lado, a la hora de las votaciones en el repechaje, la gente decidió que Daniela sea la primera participante en ingresar a la casa. Luego votaron a Agustín para que sea el segundo participante en reingresar.