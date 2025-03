Santiago Martínez seguirá preso a la espera del juicio por intento de femicidio contra Emily Ceco.

Luego de rechazar hace algunas semanas el pedido de excarcelación, ahora el exparticipante de Love is Blind recibió un nuevo fallo de la Justicia.

La Justicia dictó este miércoles la prisión preventiva para Santiago Martínez , el exparticipante del reality Love is Blind, denunciado por su expareja Emily Ceco por violencia de género y tentativa de femicidio .

En el mismo comunicado señaló que "tendrá que esperar el juicio por el Intento de femicidio contra Emily Ceco privado de su libertad". La resolución fue compartida por la joven que aprovechó para agradecerle a Castillo por su gestión.

De acuerdo a lo que se registró en la denuncia, el pasado 8 de febrero la estudiante de periodismo regresó a su domicilio ubicado en la localidad bonaerense de Ituzaingó luego de su despedida de soltera, cuando fue agredida físicamente por su por entonces pareja. Martínez y Ceco tenían previsto casarse por Iglesia el 22 de febrero.

Emily Ceco habló por primera vez tras la detención de Santiago de Love is Blind

“Que él esté entre las rejas, me da paz y tranquilidad. Es muy difícil seguir con tu vida cuando vivís con miedo, sin saber qué puede pasar", expresó Emily Ceco luego de que su expareja quedara detenida.

"Me estoy durmiendo a las tres de la mañana y me levanto temprano, duermo pocas horas. Anoche mi abogado me avisó que ya estaba detenido. Pasé vergüenza, miedo, la persona te hostiga, te psicopatea. Sentís miedo de verdad, sentís que estás sola", agregó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].