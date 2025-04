Tras la suspensión, la AFA confirmó fecha y horario de Atlético Tucumán-Independiente

Con esta determinación de la AFA, el Rojo afrontará cuatro encuentros en 10 días entre el campeonato local y la Copa Sudamericana. El domingo recibirá a Deportivo Riestra, luego viajará a Tucumán para visitar al Decano el miércoles 30 y el domingo 4 jugará en el Gigante de Arroyito contra Rosario Central.

El periplo del conjunto dirigido por Julio Vaccari finalizará el martes 6 de mayo, cuando visitará a Boston River en Montevideo, por la cuarta fecha del torneo internacional, en lo que será un encuentro clave para definir la clasificación.

Atlético Tucumán vs Independiente Miguel Rodríguez, de Atlético, y Matías Giménez Rojas, de Independiente, durante el diluvio.

Por el lado del elenco tucumano, el panorama no es mucho más alentador: jugará el lunes 28 ante Godoy Cruz en Mendoza, luego recibirá al Diablo y cerrará el Apertura contra Lanús, posiblemente el domingo 4 de mayo. Si no hay nuevos cambios, serán tres partidos en siete días.

Por qué se suspendió Atlético Tucumán vs Independiente

El árbitro del encuentro, Darío Herrera, explicó la decisión de la postergación: “La cancha no estaba en condiciones. Había mucha agua en las áreas, las líneas de gol estaban cubiertas y el balón no rodaba. No se podía jugar así”.