Rusherking en C5N habló sobre Los del Espacio y los rumores que apuntan a peleas internas

Con su reciente lanzamiento Montecarlo junto a Khea, Thomas Tobar de 24 años suma otro hit en su carrera musical . "Montecarlo es un tema que me encanta, que estaba muy ansioso por sacar", comentó Rusherking sobre su nuevo lanzamiento. La canción es una bachata que explora la versatilidad de ambos músicos : "Es un artista que admiro mucho, me parece súper polifacético y la bachata con el género urbano y latino le quedan increíbles" , agregó y mostró una gran admiración por su compañero en este tema.

La colaboración no es solo un cruce de géneros, sino también un encuentro de personalidades que comparten un respeto mutuo. Un feat que se da en el medio de las polémicas por las aparaciones de los músicos en los shows de sus colegas. Rusherking, quien ha sido parte de la escena urbana por varios años, reflexionó también sobre la idea de los artistas que siempre colaboran y se apoyan entre sí, un fenómeno que genera opiniones divididas entre el público. "Creo que nosotros, los artistas, mucho malacostumbramos a la gente, porque siempre que vamos a todos los lugares vamos juntos, cantamos juntos en todos lados", comentó. Sin embargo, también dejó claro que no es una obligación y que, entre colegas, el entendimiento es lo más importante. "No es algo interno que se hable entre nosotros, que nosotros pensemos ‘che, no me invitó’, ‘estoy enojado’", explicó.