Roberto Moldavsky minimizó las declaraciones de su hijo Eial sobre Lali Espósito: "Es una boludez"

Por esto, en Intrusos buscaron la palabra de su padre quien comentó que “cometió un error muy grave, lo reconoció, pidió perdón y más que eso no hay". Sin embargo, le restó importancia al tema y agregó: "No mató a nadie, no violó a nadie, no acosó a nadie”.

Acto seguido reveló que su hijo “pidió perdón, está muy arrepentido, muy triste y dolorido”. "Eial es un buen pibe, no sé qué le pasó, dijo una boludez y pide perdón, más que esto no puede hacer. Pidió perdón dos veces y ya está chicos", resaltó, intentando concluir el tema.

Además aseguró que los comentarios aparecieron por "el riesgo de estar horas y horas al aire hablando" y cuestionó las repercusiones del tema y las críticas a su hijo: "Cómo si fuera no sé qué, cómo si hubiera hecho algo físicamente a alguien". Por último, concluyó: "Es una boludez para mi".

Migue Granados reveló su charla con Lali Espósito tras la polémica con Eial Moldavsky: "Me dio mucha vergüenza"

El conductor Migue Granados se refirió a las polémicas declaraciones de Eial Moldavsky al aire de Olga, canal que dirige, y aseguró que le dio mucha vergüenza y contó cómo manejó la situación con el influencer de filosofía: "Hablamos. Se quería matar después de lo que pasó". Al mismo tiempo, aseguró que no tuvo nada que ver con el pedido público de disculpas: "Yo no le pedí nada, lo hizo porque quiso, porque lo sintió por supuesto".

Entonces reveló que se comunicó con la artista: "Hablé con Lali. Le dije: 'Boluda, por el solo hecho de ser de acá, perdón'". En ese punto, insistió en su valoración sobre Espósito: "Aparte Lali para mi es la 1. La hemos llamado para conducir formatos que compramos acá. La amo".

Sobre ese contacto, el rosarino explicó cómo reaccionó la intérprete de Fanático: "A mi si me entiende, pero ella está caliente con los que fueron", señaló en referencia a Moldavsky, Nati Jota y Homero Pettinato quienes protagonizaron la escandalosa conversación. "Está en todo su derecho. Tiene razón, punto. Es una vergüenza", afirmó.