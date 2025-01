Revelaron quién es el comprador de la mansión de Jorge Lanata en Punta del Este: cuál es la cifra millonaria

Está ubicada sobre la ruta 10, cercana al pueblo de José Ignacio, con vista al mar y a los médanos, y fue bautizada The old man and the sea (El viejo y el mar) en honor a la obra del escritor Ernest Hemingway. Sus dos hijas, Bárbara y Lola, y su esposa, Elba Marcovecchio, habrían acordado ponerla a la venta.