A través de sus historias de Instagram, la China Suárez decidió hablar luego de miles de críticas y dejó en claro su cansancio con ser el centro de la opinión pública. " No estoy embarazada . Quizás la 'fuente' sea la misma que se encarga de decir mentiras constantemente sobre mí ", comenzó por opinar sobre Yanina Latorre.

Y eso no fue lo único, sino que la actriz lanzó un palo más: "PD: ¿será la misma fuente que la de las 'pericias'?". Con todo esto, dejó en claro que la pareja está muy enojada con todas las mentiras que se dijo sobre ellos durante las últimas semanas y esta parece ser la primera de muchas desmentidas.

China Suárez desmiente embarazo Icardi La China Suárez explotó contra Yanina Latorre luego del rumor del embarazo. Captura Instagram

Casi inmediatamente, Yanina Latorre decidió contestarle a la China Suárez y se mostró muy agresiva contra ella luego de haber quedado expuesta. "¿Por qué tardó más de 24 horas? Como le gusta... Todo lo hizo a propósito", comenzó por escribir en sus historias de Instagram.

Luego, con respecto a las pericias, agregó: "Que alguien le avise a la China, se mete donde no debe... Las que se filtraron son de parte... No son las que se hicieron en la Justicia. Estas últimas todavía no están listas". Con estas palabras apuntó contra la parte legal de la desmentida, pero esto tampoco fue lo último.

Para darle un cierre, la panelista de LAM insistió con que la información fue revelada por la propia actriz. "El rumor lo hizo correr ella. Venía todo de su parte. Después cuando los periodistas le preguntan... Se hace la desentendida y no contesta", concluyó.

Yanina Latorre respuesta China Suárez embarazo desmentido Yanina Latorre fue rápida para contestarle a la China Suárez. Capturas Instagram

