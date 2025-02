Quién es Joaquín Torres, el actor de Marvel que hace de Falcon en Capitán América 4

El personaje de Falcon, originalmente interpretado por Sam Wilson, es conocido por su capacidad aérea gracias a un avanzado traje con alas y su fuerte sentido de justicia. Con Joaquín Torres asumiendo el rol, se espera una nueva dinámica y perspectiva en el personaje, manteniendo su compromiso con la lucha contra el mal y la protección de los inocentes.

capitan américa, un nuevo mundo.png

Capitán América 4: quién es Joaquín Torres, el actor que hace de Falcon en el nuevo estreno de Marvel

Danny Ramirez, nacido en 1992 en Chicago y criado en Miami, es un actor estadounidense de ascendencia mexicana y colombiana. Comenzó su carrera en series como The Affair y Orange is the New Black, y ganó reconocimiento por su papel en Falcon y el Soldado de Invierno de Marvel Studios.

La tendencia actual en torno a Joaquín Torres se debe a la anticipación por su debut como Falcon en Capitán América: Brave New World. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo Ramirez interpretará al nuevo Falcon y cómo se desarrollará su relación con Sam Wilson en el MCU.