Quevedo armó una fiesta a puro hit urbano en el Movistar Arena

Quevedo, agradecido por el cálido recibimiento, no solo destacó por su talento musical, sino también por su preocupación constante por el bienestar de su audiencia. En varias ocasiones interrumpió el espectáculo para recordar a sus seguidores que disfrutaran de manera segura, evidenciando su compromiso con la experiencia del público y la adrenalina de los presentes que no paraban de saltar.

El español paseó al público por su versátil repertorio, tocando temas como Wanda, otro guiño a la cultura argenta, ya que en el tema se nombra a Wanda Nara, la mediática figura local. Éxitos como Mamichula y Apa, tema en el que colabora con Mora y Lacone, prendieron el set de perreo en un Movistar Arena que vivía una fiesta de boliche a otra escala.

Quevedo Movistar Arena

Las sorpresas continuaron con la aparición del ícono de la música urbana local YSY A, quien compartió el escenario con Quevedo para interpretar Lugares que llego, colaboración reciente del último disco de Alejo (YSY A) con un videoclip lanzado hace dos semanas y que revitalizó a los presentes con la primera interpretación del tema en vivo por estos artistas.

A medida que la noche avanzaba, el español deslumbró con éxitos como Buenas, su reciente colaboración con Saiko, Playa del Inglés, quiebre de la noche en que se escuchó al publico cantar "el que no salta es un inglés" como si estuviéramos en aquella previa de la final del Mundial en diciembre de 2022. No faltaron la coreada Punto G y Cayó la noche para cerrar el setlist antes de los bises.

Vestido como todo un college boy, Quevedo salió para interpretar Columbia, esa canción que se posicionó como una de las más reproducidas este 2023 y que sirvió la previa perfecta para Quédate, la session 52 del canario con Bizarrap. Tema que tiene más de 600 millones de streams en youtube, que ganó un Latin Grammy este año a "Mejor canción urbana", que fue la canción más escuchada del 2022 y seguramente la más dedicada en fiestas y boliches hasta ahora.

Se levantaron los celulares, había llegado el climax, Quevedo "quédate, que la noche sin ti duele", porque ¿cómo serían nuestras noches ahora en las fiestas si no sonará esta canción? canción que se corea al unísono y que hasta que tiene una épica bañada de campeón del mundo 2022.

Que no se presentara Bizarrap para el cierre del show, no opacó la performance del artista quien dio un cierre enérgico con su esperada canción, en una noche que culminaría en una explosión de emociones y aplausos al ritmo de "que ya no quiero nada que no sea contigo".

Quevedo se mostró agradecido en varios ocasiones con el público argentino, e incluso sin palabras durante la Session 52, a sabiendas que ha sido adoptado como uno de la escena local más. Ahora, el español continuará su travesía por Latinoamérica, con presentaciones previas en México, Perú, Paraguay y otros puntos de la Argentina, su DQE Latam Tour llegará a su fin con actuaciones en Uruguay y Chile, consolidando su posición como una estrella en ascenso en la música urbana en español.