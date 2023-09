Productor ejecutivo de Marvel explotó contra Disney por los reinicios de tramas: "Es una estafa..."

El guionista, productor y director Steven DeKnight explotó contra el conglomerado Disney con motivo de su accionar con respecto a la franquicia Marvel y señaló que no les pagan lo que les corresponde .

A través de Twitter, el exproductor ejecutivo decidió dejar en evidencia al reciente accionar del conglomerado: "Es una vieja estafa de Disney en la que cambian ligeramente el nombre de una serie para restablecer los términos del contrato a la primera temporada. ¡Necesita ser abordado por todos los gremios/sindicatos y aplastado!". Con estas palabras, se refirió a la reciente confirmación de que se reiniciarían todas las series que incorporaron desde Netflix.

Steven DeKnight contra Disney 1 El descontento del productor quedó en evidencia. Twitter

Luego, con la viralización de su publicación, decidió aclarar sus palabras: "Para ser claros, no puedo esperar a ver a Charlie Cox y al increíble Vincent D'Onofrio repetir sus roles icónicos. Pero afirmar que esto es un reinicio completo y que no tienes que pagar a los creativos originales son algunas travesuras corporativas, por decir lo menos". De esta manera, dejó en evidencia que Disney no les quiere pagar lo que asegura que les corresponde.

Steven DeKnight contra Disney 2 Steven DeKnight apuntó fuertemente contra el conglomerado. Twitter

Todo esto surge en medio de la triple huelga de los diferentes sectores (actores, escritores y guionistas) contra las empresas y en reclamo de mejores condiciones en cuanto a los salarios. Esta situación ha retrasado múltiples trabajos de series y películas, por lo que el conflicto es muy grande en los Estados Unidos.