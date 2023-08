Preocupación por la salud de Céline Dion: "No encontramos ningún medicamento que funcione"

Por otra parte, explicó que está siendo atendido por profesionales de prestigio: "Ella está escuchando a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad y lo hará tanto como sea posible". También, remarcó la capacidad de salir adelante de Céline y afirmó: "Siempre va más allá, siempre trata de ser la mejor, es algo innato en ella. Es disciplinada en todas las áreas de su vida".

En la misma entrevista, reveló cómo impactó la noticia en la artista al saber de su enfermedad. "Fue un shock, pero no ha perdido nada de su espíritu de lucha y se siente reconfortada porque al menos sabe exactamente con lo que está lidiando ahora", sin embargo destacó que siempre estuvo acompañada y contenida por su familia. De hecho, otra de las hermanas, Linda, se mudó a la casa de la cantante para asistirla en lo que necesite.

La condición de salud de la intérprete de My Heart Will Go On hizo suspender una gira en mayo y según señaló sus allegados eso es lo que más entristece. "Cantar es algo innato en ella. Es disciplinada en cada área de su vida. Pero, sinceramente, creo que lo que más necesita es descansar. Ella va más allá cuando está en el escenario, siempre trata de ser la mejor en lo suyo. Pero en este momento, su corazón y su cuerpo están tratando de decirle algo. Es importante que lo escuche", reflexionó.

"Cuando la llamo y está ocupada, hablo con mi hermana Linda, que vive con ella, y me dice que está trabajando duro. Está escuchando tanto como puede a los mejores investigadores en el campo de esta rara enfermedad. Sinceramente, creo que principalmente necesita descansar", reconoció Claudette a Le Journal de Montreal.

Por último, cerró su mensaje con un tono esperanzador. "Todos cruzamos los dedos y me alegra que la gente esté preocupada por Céline. Ella está trabajando duro y estamos seguros de que lo logrará salir adelante".