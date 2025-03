¿No volverá a una película de héroes? Una famosa actriz contó cómo fue su aparición en una película de Marvel que no terminó como esperaba

Jenna Ortega , con apenas 22 años, es una de las actrices estadounidenses que se ha ganado un lugar en la industria cinematográfica, pero también al ser muy joven, una de las más prometedoras. La actriz fue parte películas como X, Bitelchús Bitelchús o las últimas entregas de la saga Scream interpretando a Tara Carpenter. Además, no debemos olvidar una de las series de Netflix más vistas a nivel mundial en donde es la protagonista de la historia: Merlina . A pesar de esto, la nacida en California narró como fue su experiencia en una película de Marvel que no terminó como esperaba.

Cómo fue el relato de Jenna Ortega y su participación en una famosa película de Marvel

Jenna Ortega anunció en su momento que no volvería a participar de la saga de terror, sin embargo, no es en la única franquicia a la que no está dispuesta a regresar ya que confirmó que no retornará a las producciones de Marvel.

Acerca de esto, Jenna indicó: “Lo hice una vez. Fue uno de los primeros trabajos que hice. Me quitaron todas las líneas. Salgo en Iron Man 3 un segundo. Ocupo el plano, tengo una pierna y soy la hija del vicepresidente”. Además, acerca de si aparecería en el Universo Cinematográfico de superhéroes sobre el que se rumoreó alguna vez, manifestó: “Hasta me quitaron el nombre. Lo tengo en cuenta y sigo adelante”.

jenna ortega Jenna Ortega en una escena del mundo Marvel. HobbyConsolas

Sin embargo, Paul Rudd, quien acompaña a Jenna Ortega en su última película y quien bien sabe lo que es formar parte del UCM, se mostró un poco más optimista sobre un posible regreso y aseguró: “Marvel es muy buena poniendo migas de pan. Y así podría muy bien ser que vuelvas. Que vayan a crear algo para ti, porque serían muy afortunados de tener a Jenna Ortega en su franquicia”.