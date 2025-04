Catalina de Gran Hermano habló del HIV positivo de El Villano: "Yo nunca estuve con él"

A través de sus historias de Instagram, la ex-Gran Hermano decidió romper el silencio. " Me están llegando millones de mensajes y quiero aclarar una sola cosa . Creo que hay que respetarlo, tiene mucha valentía y ojalá que esté muy bien, se lo deseo de corazón. Siempre, acuérdense, que tener relaciones sexuales es con protección ", expresó.

Con respecto a su vínculo con el cantante, la santafesina fue muy clara: "Pero, quiero aclarar, porque me están preguntando y estoy leyendo 'el ex de Cata Gorostidi', no. Yo nunca estuve con El Villano, ni siquiera le llegué a dar un beso. Solamente hicimos un videoclip, pero lo vi literalmente 2 veces en mi vida. Nunca fue mi novio ni salí con él, nada. Yo estoy muy sana". De esta manera, descartó cualquier escenario en el que podría haberse contagiado.

Embed Cata sobre el villano pic.twitter.com/lYYNWEPC7V — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) April 28, 2025

Con respecto al videoclip en cuestión, se trata de uno realizado para la canción Mi cuerito de El Villano y Fran Bruzzi. El mismo se estrenó el 7 de marzo de 2024 y, desde entonces, los rumores de un acercamiento amoroso entre la ex-Gran Hermano y el cantante no habían tardado en aparecer, pero ahora fueron totalmente descartados por la propia Gorostidi.

Embed - El Villano x Fran Bruzzi con Catalina Gorostidi | Mi Cuerito (VIDEO OFICIAL)

