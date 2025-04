Marvel confirmó cuál será el futuro de Deadpool: ¿estará en Avengers Doomsday o Secret Wars?

De igual manera, confirmó que sí regresará en algún momento: "Estoy escribiendo algo ahora mismo. Me gusta que esté aislado. Si Deadpool se convierte en uno de los Vengadores o en un X-Men, será el fin. Eso sería cumplirle el deseo… Y no se lo podemos dar". Con estas palabras, dejó bien en claro que el objetivo con el personaje es que siempre se encuentre en una situación de constante "fracaso".

