¿Netflix lanzará la cuarta temporada de Emily in Paris?

Si bien es conocido que la empresa de la N roja pule de forma continua su catálogo, lo que genera nerviosismo en sus usuarios que más de una vez se levantaron con el anuncio de que su serie favorita era cancelada, no es el caso de la divertida Emily en París.

Con pocos días de haber sido lanzada, se subió el 25 de diciembre del 2022, esta ficción que protagoniza la talentosa Lily Collins se transformó en una de las más vistas del año y sigue cautivando como su primera temporada.

Con el disfrute de esta nueva aventura, y como es costumbre, surgió nuevamente la pregunta ¿habrá una cuarta temporada en el futuro? Y no fue ni más ni menos que la misma Collins quien respondió en sus redes, lo que causó un gran entusiasmo, ya que confirmó que sí, se hará una cuarta temporada.

Emily en Paris

Cuándo se estrena Emily in Paris 4

La actriz publicó en sus redes un mensaje contundente: "Me desperté temprano para darte algunas noticias MUY emocionantes ... @emilyinparis está de vuelta para la temporada 3 ... Y espera, temporada 4!!!!! No puedo decir si Emily amaría u odiaría este atuendo de anuncio, pero estaría gritando de cualquier manera. Realmente los amo a todos, muchas gracias por el increíble apoyo. En serio no puedo esperar más. Merci Beaucoup!! ...".

Si bien es una gran noticia, Netflix aún no confirmó ninguna fecha para la cuarta temporada. Pero, trascendió en medios especializadas que fue filmada junto a la tercera, por lo que no sería extraño que su estreno sea este año y más pronto que tarde.

Sinopsis de Emily in Paris

La atrapante historia de Emily se centra Paris, y seguirá a la estadounidense que luego de una inesperada oferta laboral se muda a la cuidad de las luces y ofrece su punto de vista en una empresa de marketing francesa. En tanto, ella debe sobrellevar los distintos desafíos que se le presentan, además de encarar miedos, relaciones y amistades.

Reparto de Emily in Paris

Con un elenco joven y fresco, la serie encontró su éxito con mucho talento.

Lily Collins

Ashley Park

Philippine Leroy Beaulieu

Lucas Bravo

Bruno Gouery

Camille Razat

Samuel Arnold

William Abadie

Lucien Laviscount

Tráiler de Emily in Paris