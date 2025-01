Aunque muchos la conocieron por sus videos virales, también tuvo una recordada aparición en la televisión argentina. En mayo de 2019 participó de una emisión del Bailando junto a Marcelo Tinelli, donde protagonizaron un divertido intercambio, bailó en la pista y hasta expresó su admiración por la gastronomía argentina.

La causa de su muerte aún no está del todo clara, pero un primo de Killadamente citado por The Mirror reveló que la influencer habría sufrido un ataque mientras cenaba. "Todo lo que sé es que estaba comiendo normalmente y empezó a ahogarse y a tener dificultades para respirar. Tuvo un ataque, la llevaron al hospital, pero no lograron salvarla", relató.

La familia de Carol Acosta utilizó las redes sociales para despedirse de ella y anunciar la pérdida. En un primer lugar, escribieron: "El 3 de enero falleció nuestra querida Carol, mejor conocida como Killadamente. La familia Acosta González comparte su dolor con todos los que la conocieron. A su corta edad logró ayudar a miles de personas a través de su trabajo".

Asimismo, solicitaron apoyo para cubrir los gastos del funeral y para brindar ayuda a sus dos pequeños hijos, quienes eran una parte importante de su vida y de su contenido en redes. Los seguidores de Killadamente también expresaron su pesar en los comentarios de sus últimos posteos.